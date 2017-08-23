СКР возбудил дело о халатности после пожара в Ростове-на-Дону

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Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности чиновников и коммунальщиков после пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону. В результате возгорания огнем были повреждены почти 120 строений, а за медицинской помощью обратились 58 человек. Кроме того, при разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников и коммунальщиков, повлекшей смерть человека в результате крупного пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в городе Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону начался в понедельник днем. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять их них были госпитализированы. Кроме того, при разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины.

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