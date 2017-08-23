Нетаньяху рассказал Путину об "иранской угрозе" всему миру
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В Сочи проходит встреча Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина. Израильский премьер заявил, что вместо "Исламского государства" хозяином Ближнего Востока может стать Иран. Исламская республика в последнее время усиливает свое влияние в регионе, а также угрожает уничтожить Израиль.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об "иранской угрозе" всему миру, об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину на встрече в Сочи, передает РИА Новости.
"Иран прикладывает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии. Это представляет из себя угрозу для Израиля, для Ближнего Востока и для всего мира", - поделился своими опасениями Нетаньяху.
Израильский премьер отметил, что когда будет побеждена запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", то на освобожденные территории войдет Иран.
"Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день угрожать уничтожением государству Израиль", - подчеркнул Нетаньяху.