Серебренников в суде заявил о своей невиновности

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Режиссер Кирилл Серебренников в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, не признал свою вину. Его обвиняют в организации мошенничества на 68 миллионов рублей. Следствие просит поместить Серебренникова под домашний арест, запретить ему пользоваться телефоном и интернетом.

Режиссер Кирилл Серебренников в ходе заседания Басманного суда Москвы, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения, заявил о своей невиновности и просит отпустить его. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предъявленные ему обвинения "невозможны", поскольку он "честно работает в России много лет, и никуда не собирается скрываться". Слова Серебренникова приводит "Интерфакс".

"Скрываться не собираюсь, явлюсь на допрос, когда необходимо. Загранпаспорт у меня изъяли в мае, я хотел его вернуть, но только потому, что мне надо было лететь по работе в Штудгарт, где я должен был ставить оперу. Домашний арест - это необоснованно жестокая мера, которая не позволит мне доделать свою работу. Я прошу ее не применять", - сказал Серебренников.

В свою очередь, следствие просит поместить режиссера под домашний арест до 19 октября. При этом следователь сообщил суду, что у него имеется вид на жительство в Латвии и он может скрыться от суда, пишет ТАСС.

"Прошу наложить на него следующие ограничения: запретить без письменного разрешения следователя покидать жилого помещения по адресу: Пречистенка, 17, не общаться с фигурантами его уголовного дела, пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб, запретить пользоваться почтой и интернетом", - добавил следователь.

Художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах государство выделило для проекта "Платформа". 22 августа ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Серебренникову грозит до 10 лет лишения свободы.

За режиссера заступились десятки деятелей культуры. С поручительствами выступили, в частности гендиректор Большого театра Владимир Урин, телеведущий Андрей Малахов, Филипп Киркоров, худрук Театра наций Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, режиссеры Андрей Смирнов, Федор Бондарчук, актер Кирилл Козловский, писательница Людмила Улицкая и многие другие.