Росавиация опровергла сообщение о планах лишить лицензии 5 тыс. пилотов

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Росавиация заявила, что нет никаких оснований для аннулирования пилотских лицензий, поскольку подготовка летчиков по "старой программе" до августа 2017 года была легитимной. Ранее в СМИ появилась информация о возможном аннулировании свидетельств пилотов, прошедших обучение по утратившей силу программе подготовки.

Росавиация опровергла информацию об аннулировании пяти тысяч пилотских свидетельств из-за прекращения действия программы обучения, передает "Интерфакс".

В ведомстве рассказали, что все свидетельства, которые пилоты получили в результате подготовки по "старой" программе до августа 2017 года, являются легитимными. В марте 2017 года Росавиация приняла новую программу обучения пилотов, поскольку предыдущая, действовавшая с 2006 по 2016 годы, устарела.

"С 2006 года в гражданской авиации произошли значительные изменения, связанные, прежде всего, со значительным техническим развитием отрасли в сфере конструирования воздушных судов, технике их пилотирования, в вопросах обеспечения безопасности полетов", - пояснили в Росавиации.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что Росавиация признала недействительной десятилетнюю программу подготовки коммерческих пилотов и это может привести к лишению лицензий около пяти тысяч пилотов-выпускников частных и государственных училищ.