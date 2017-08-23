ГПУ заподозрила Жириновского в финансировании терроризма
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Генпрокуратура Украины заподозрила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма. По версии следствия, в 2014 году он руководил преступной группой, которая собирала средства для ЛНР и ДНР.
Генеральная прокуратура Украины обвинила лидера ЛДПР Владимира Жириновского по статье "Финансирование терроризма", передает ТАСС. Следователи подозревают Жириновского в создании группы лиц, в состав которой вошли депутаты Госдумы, для сбора денег на нужды ДНР и ЛНР.
Как утверждают в украинской прокуратуре, в течение 2014-2017 годов группа осуществила поставку представителям республик "шесть транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта".
В 2014 году Украина обвинила Жириновского и главу КПРФ Геннадия Зюганова в незаконном финансировании ЛНР.
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