На борту подлодки Nautilus нашли следы крови пропавшей журналистки

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Датские следователи нашли следы крови шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки Nautilus. Ранее полиция подтвердила, что обнаруженное в море обезглавленное тело принадлежит женщине.

Датская полиция подтвердила, что обнаружила тело журналистки, пропавшей во время поездки на частной подводной лодке. Туловище женщины без головы и конечностей нашли на берегу моря в понедельник, передает "ТВ Центр".

В среду представитель следствия сообщил результаты экспертизы ДНК. Они показали, что изувеченное тело принадлежит репортёру Ким Валль. Следы её крови обнаружены и на борту субмарины "Наутилус", затонувшей 11 августа на семиметровой глубине.

Конструктора и владельца подлодки Петера Мадсена спас экипаж проходившей поблизости яхты. Сейчас он обвиняется в убийстве, однако своей вины не признаёт.