Собянин: в сентябре в Ростокино будет открыт новый парк "Сад будущего"

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В Москве в этом году будет создано 56 новых парков. Один из таких откроется на северо-востоке города уже в сентябре. В среду "Сад будущего" посетил Сергей Собянин. По его словам, помимо благоустройства будет воссоздана и дворянская усадьба XVIII века. Мэр Москвы также пообщался с местными жителями.

Жители района Ростокино давно мечтали о таком большом и, главное, ухоженном парке. Чтобы был абсолютно для всех - от пожилых до самых маленьких. И чтобы там было всё самое лучшее. Решение восстановить этот парк после многолетнего запустения московские власти приняли в прошлом году. Местные жители и туристы уже могут оценить масштаб работ, передает "ТВ Центр".

Пруд, церковь и тропиночная сеть - все, что осталось от старинной усадьбы Леоновых, сгоревшей еще в XX веке. Попытки вдохнуть жизнь в это место предпринимались не раз. И только сейчас видно, что парк и его окрестности меняются на глазах. Ради такого можно и потерпеть шум от стройки, рассказала мэру Москвы местная жительница.

— Парк вам не мешает, работы, которые сейчас проводят?

— Имеете в виду строителей? Ну, конечно, пока они работают, не очень удобно. Но ведь здесь все так изменилось, лучше стало.

— Ну хорошо, спасибо, здоровья вам.

Местные жители не сомневаются, что это место вскоре станет центром притяжения. Летом на самокатах и роликах, зимой на лыжах — для любителей спорта проложат двухкилометровую беговую дорожку и несколько площадок для воркаута.

Структуру сгоревшей усадьбы планируют восстановить по историческим картам. Знаменитую когда-то липовую аллею реконструируют. Кроме того, построят 3 детские площадки. Одна уже готова. На территории построят два десятка павильонов, ротонду, кафе в виде круглой террасы, чайный домик, зону для коворкинга.

Парк уже находится на финальной стадии строительства. Он откроется в сентябре.

Кристина Одиноченко, Александр Савин, Виктор Мальцев, Владимир Черных. "ТВ Центр".