Крымский мост в Москве покрасили ко Дню города

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Крымский мост в Москве обновили ко Дню города. Минувшей ночью сотрудники Гормоста покрасили перила.

Утром в среду москвичи не узнали Крымский мост — сотрудники Гормоста покрасили перила в благородный чёрный цвет. Только на одну сторону уходит почти 400 килограммов краски. Общая протяжённость моста - 700 метров, напоминает "ТВ Центр".

На его обновление ушло несколько часов. Помогло специальное оборудование: внешне оно похоже на мини-мойку, только вместо воды аппарат распыляет краску и растворитель. Труднодоступные фрагменты специалисты раскрашивали вручную.