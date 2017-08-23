Строительство Южной рокады на пересечении с Варшавкой завершат в сентябре

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Строительство участка Южной рокады в районе пересечения с Варшавским шоссе планируется завершить в сентябре 2017 года. Работы уже выполнены на 90%.

Движение на Южной рокаде в районе пересечения с Варшавским шоссе откроют в уже начале осени. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Строительство там близится к концу. Сейчас завозят песок, укладывают покрытие. И уже скоро участок приведёт к магистрали, которая соединяет запад и восток столицы, минуя МКАД.

"Объект готов почти на 90% - за исключением переходника, который идет в сторону Москвы, но строительные организации делают все возможное, чтобы в короткие сроки завершить. И мы рассчитываем в сентябре этот объект завершить и открыть возможность по прямому ходу двигаться по эстакадам", - сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Эстакада - важный этап строительства Южной рокады - автодороги от Балаклавского до Пролетарского проспектов, протяжённостью 2,5 километра. Там предусмотрены боковые проезды и съезды на Варшавское шоссе, а также пешеходные переходов - подземные и надземные.