Суд отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября

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Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Таким образом, просьба следствия была удовлетворена. Режиссеру запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Сам Серебренников заявил о своей невиновности и просил отпустить его.

Басманный суд Москвы отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября на время следствия по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил избрать в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 октября", - огласила решение судья.

Серебренникову запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом, мобильной связью, отправлять и получать телеграммы. При этом суд допустил, что следователь может разрешить ему посещать место работы - театр "Гоголь-центр".

Таким образом, суд удовлетворил просьбу следствия о домашнем аресте. В ходе заседания следователь сообщил, что у режиссера имеется вид на жительство в Латвии и он может скрыться от суда.

В свою очередь, Серебренников заявил о своей невиновности и просил отпустить его. По словам режиссера, предъявленные ему обвинения "невозможны", поскольку он "честно работает в России много лет, и никуда не собирается скрываться".

При этом адвокат худрука "Гоголь-центра" попросил суд отпустить его под залог в 68 миллионов рублей. Его, по словам зашиты, готова внести сестра миллиардера Михаила Прохорова Ирина Прохорова. Также адвокат просил разрешить режиссеру посещать театр и киносъемки.

Кроме того, во время заседания за Серебренникова согласились поручиться десятки деятелей культуры. В их числе гендиректор Большого театра Владимир Урин, телеведущий Андрей Малахов, российский поп-король Филипп Киркоров, худрук Театра наций Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, режиссеры Андрей Смирнов, Федор Бондарчук, актер Кирилл Козловский, писательница Людмила Улицкая и многие другие.

Художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах государство выделило для проекта "Платформа". 22 августа Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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