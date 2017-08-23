Житель Чечни избил и побрил налысо дочь после слов о замужестве

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Жителю Чечни грозит до трех лет лишения свободы за то, что он избил и побрил налысо свою 17-летнюю дочь, после того как узнал о ее намерении выйти замуж за парня, сделавшего ей предложение.

Житель Чечни пойдет под суд за ненадлежащее воспитание своей несовершеннолетней дочери и жестокое обращение с ней, сообщает прокуратура Республики.

По данным следствия, между отцом и его 17-летней дочерью произошел конфликт, после того как девушка сообщила о своем согласии выйти замуж за молодого человека, сделавшего ей предложение.

Узнав о намерении дочери, мужчина вышел из себя, избил девушку и насильно отстриг ей волосы. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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