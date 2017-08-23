Киев вводит новые правила въезда граждан России на Украину

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В ближайшее время правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России. Визовый режим вводиться не будет, как планировалось ранее, однако появятся другие серьезные ограничения.

Правительство Украины планирует принять постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России. О готовящихся изменениях режима пересечения границы газете "Коммерсант" сообщили сразу несколько источников в правительстве и в Верховной Раде Украины.

По их словам, изначально планировалось ввести с Россией полноценный визовый режим. Однако в итоге от этой идеи решили отказаться. "Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим - опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму", - пояснил собеседник издания.

Согласно новым правилам, въезд на территорию Украины будет возможен только по биометрическим паспортам. Еще одно нововведение - электронная анкета на сайте МИД Украины, которую каждый россиянин, собирающийся посетить соседнюю страну, в обязательном порядке должен будет заполнить.

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