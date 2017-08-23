Женщина-инвалид убила рецидивиста маникюрными ножницами в Москве

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Полиция задержала женщину-инвалида, которая убила мужчину маникюрными ножницами в столице. Отмечается, что ранее он отбыл три срока по статьям о побоях и об угрозе убийством. В отношении женщины полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Полицейские задержали женщину-инвалида, которая убила мужчину маникюрными ножницами в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Оперативники уголовного розыска задержали 44-летнюю женщину, инвалида II группы, которая изобличена в том, что на площадке между первым и вторым этажом дома, где нашли тело, три раза ударила маникюрными ножницами мужчину в область сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее мужчина отбыл три срока по статьям о побоях и об угрозе убийством. В отношении женщины полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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