Около 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом под Ростовом

Теги: ДТП автобус ростов пострадавшие

В Ростовской области пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Пострадали около 20 человек, они находятся в больнице. ДТП произошло в Егорлыкском районе. Автобус следовал из Ставрополя в Москву.

В Ростовской области около 20 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса Neoplan и двух легковых автомобилей Daewoo Matiz и ВАЗ-2111, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

На данный момент районная больница Егорлыкского района занимается приемом больных.

По данным РИА Новости, в аварии пострадали семь человек, их состояние оценивается как среднее. На место ДТП выехал временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД по области Алексей Токин. Автобус следовал из Ставрополя в Москву.