Пьяный мужчина устроил дебош на борту рейса Москва – Пермь

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил дебош на борту самолета, следующего из Москвы в Пермь.

Пьяный пассажир неадекватно себя вел на борту самолета Москва – Пермь. Сообщается, что 32-летний мужчина "мешал спокойствию других пассажиров, выражался грубой нецензурной бранью, на какие-либо замечания никак не реагировал", пишет "МИР 24".

В Перми авиадебошира уже ждали стражи порядка. Ему грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.