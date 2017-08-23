Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в Сирии
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Отделение умеренной оппозиции от террористов в Сирии и введение зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну в этой стране. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что западные партнеры должны понять - перемещение террористов из одной страны в другую не может продолжаться бесконечно.
Министр обороны России Сергей Шойгу призвал западных партнеров понять, что перемещение террористов из одной страны в другую не должно продолжаться бесконечно. Как передает ТАСС, это заявление прозвучало в ходе форума "Армия-2017".
"Хотелось бы, что это поняли и наши западные партнеры и, в конце концов, отделили умеренную оппозицию от террористов, прекратили оказание помощи всем подряд", - сказал Шойгу.
Он привел в пример Сирию, где отделение умеренной оппозиции от террористов и создание зон деэскалации позволило прекратить гражданскую войну.
"В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну", - подчеркнул министр. По его словам, это также позволило сосредоточить основные силы на борьбе с международным терроризмом.
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