Клинцевич ответил Тиллерсону, обвинившему Россию в связях с талибами

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Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который обвинил Россию в поставках оружия "Талибану". По его словам, эти обвинения голословны, а США продолжают мерить всех исключительно своей меркой.

Подход госсекретаря США Рекса Тиллерсона к теме деятельности запрещенного в России движения "Талибан" примитивен, заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом пишет "Русская планета".

Так сенатор прокомментировал слова Тиллерсона, обвинившего Россию в поставках вооружений талибам. По его словам, эти обвинения бездоказательны, и они продолжатся, так как вполне вписались в новую стратегию США в Афганистане.

По мнению Клинцевича, США продолжают мерить всех исключительно своей меркой. Они руководствуются принципом: чем хуже для США, тем лучше для России.

Ранее госсекретарь США обвинил Россию в якобы поставках оружия талибам. По словам Рекса Тиллерсона, это нарушение международных норм. При этом он не привел никаких доказательств.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения телеканала CNN о том, что Москва якобы поставляла оружие "Талибану". Она отметила, что это "пропаганда соответствующих американских структур".

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