В России закрывается крупнейший американский сервис аренды авто

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Компания "Ричмонт транспортные услуги", работающая в России под маркой Hertz, уходит с российского рынка. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, решение было принято на фоне развития каршеринга в нашей стране.

Сервис аренды автомобилей Hertz уходит из России. Об этом сообщило издание "Газета.ru" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Hertz закрывается", - сказал он.

По словам источника, решение о закрытии бизнеса было связано с развитием каршеринговых сервисов в России. На российском рынке под маркой Hertz работала компания "Ричмонт транспортные услуги".

Первое российское представительство Hertz было открыто в Москве в 1996 году. Компания является одним из мировых лидеров по аренде автомобилей.