Жириновский назвал сотрудников ГПУ безумцами

Теги: Украина жириновский терроризм

В ГПУ "окончательно обезумели" уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Так он прокомментировал заявление украинского ведомства, заподозрившего политика в финансировании терроризма. По словам Жириновского, ЛДПР занимается только отправкой гумпомощи Донбассу.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он и его политическое объединение никогда не были причастны к финансированию терроризма. Так он прокомментировал обвинения в его адрес со стороны Генпрокуратуры Украины.

"В украинской Генпрокуратуре, видимо, окончательно обезумели. Откровенно идиотское решение, за которое их нужно лишить работы. Но мы к этому уже привыкли, и не обращаем внимания", - заявил Жириновский.

Он напомнил, что Киев уже "тысячу раз" выдвигал различные обвинения, которые на самом деле являются бумагомаранием, передает "Интерфакс".

"Никогда никаких денег мы не собирали, но, конечно, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь жителям Донбасса. Это медикаменты, продукты, которые могут долго храниться, одежда, некоторые предметы первой необходимости, транспорт несколько раз отправляли туда", - пояснил лидер ЛДПР.

Ранее ГПУ заподозрила Жириновского в финансировании терроризма. По версии следствия, в 2014 году он руководил преступной группой, которая собирала средства для ЛНР и ДНР.

В частности, в течение 2014-2017 годов группа якобы осуществила поставку представителям республик "шести транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта".