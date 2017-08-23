Спутник-инспектор Минобороны России выведен на орбиту

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Космический аппарат, предназначенный для инспекции состояния отечественного спутника, в среду был выведен на орбиту. Он был запущен вместе с аппаратом-платформой с космодрома Плесецк 23 июня в интересах Министерства обороны.

С аппарата-платформы на орбиту выведен спутник-инспектор, запущенный в интересах российского военного ведомства 23 июня с космодрома Плесецк. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны.

"Сегодня с этой платформы произошло отделение малого космического аппарата, предназначенного для инспекции состояния отечественного спутника", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем будет проведен эксперимент по исследованию состояния спутника по его внешнему виду с помощью малого космического аппарата.