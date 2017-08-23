Путин оценил доверительный конструктивный диалог России и Ватикана

Теги: Политика путин ватикан россия

Президент России Владимир Путин встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином. Глава государства отметил, что российская сторона ценит доверительный диалог, сложившийся со Святым престолом. Путин также выразил радость в связи с продолжением межцерковного диалога.

Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом. Об этом в ходе встречи с госсекретарем Святого престола заявил российский президент Владимир Путин.

"Ценим доверительный конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией. Последовательно реализуются и договоренности, достигнуты в ходе моих контактов с Папой Франциском, и очень рады тому, что продолжается межцерковный диалог", - передает его слова ТАСС.

Пьетро Паролин находится с визитом в России. Его встреча с российским президентом состоялась в Сочи.