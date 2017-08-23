Путин высоко оценил уровень сотрудничества с Израилем

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Вопрос исторической справедливости стал одной из центральных тем на встрече Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Она состоялась в среду в Сочи. Президент России и глава израильского правительства подробно обсудили скандальную историю с отстранением Москвы от проекта реконструкции музея на месте нацистского лагеря смерти "Собибор".

За последние полтора года Нетаньяху приезжает в Россию уже в пятый раз. И это, пожалуй, лучший показатель того уровня отношений, сложившихся сейчас между нашими странами. Оттого Москве и Тель-Авиву, даже имея разные взгляды на решения проблем Ближнего Востока, все же удается договариваться. Что Путин, подчеркивает еще раз, приветствуя израильского премьера, передает "ТВ Центр".

"Мне очень приятно, что у нас сложился такой эффективный механизм взаимодействия, в том числе и на высшем уровне. И мы можем и на рабочем, и на нашем оперативно встретиться обсудить наши двусторонние отношения, ситуацию в регионе. Но в начале нашей беседы хотел бы сказать, что мы удовлетворены тем, как развиваются наши межгосударственные отношения между Россией и Израилем. В том числе, это благодаря вашим прямым усилиям, господин премьер-министр", - отметил Путин.

"Господин президент я хочу поблагодарить вас за эту встречу, которая важна и для России, и для Израиля. Также я хотел бы поблагодарить вас за ваше личное решение помочь ветеранам Второй мировой войны, живущим в Израиле. Мы и я лично никогда не забываем ту историческую роль, которую сыграла Россия и советская армия в победе над нацизмом. И в этом контексте, конечно же, Израиль не может выступать против российского участия в важном проекте в бывшем концлагере "Собибор", - заявил Нетаньяху.

К слову, про "Собибор" премьер-министр Израиля упоминает не случайно. В 2013 году Россию пригласили участвовать в реконструкции музея памяти жертв этого нацистского лагеря смерти. Потом был Крым. Санкции. Испорченные отношения с Западом. И вот чуть больше месяца назад нашу страну из этого проекта решают исключить. Этот шаг согласовывают Польша, Нидерланды, Словакия. За высказывается и представитель Израиля, что вызывает вполне понятное негодование в Москве.

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня — я сейчас говорю в своем личном качестве — как человека позиция этого государства по данному вопросу является абсолютно неприемлемой и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

За то, что Россия имеет моральное право участвовать в этом проекте, говорят, прежде всего, два ключевых и неоспоримых факта. Во-первых, именно советская армия победила фашизм. Во-вторых, единственное успешное восстание заключенных в немецких лагерях смерти произошло именно в "Собиборе". И руководил им советский офицер Александр Печерский. И вот теперь России, правопреемнице СССР, фактически говорят о том, что вы к этому не имеете никакого отношения.

"История становится разменной монетой в каких-то политических играх. И мы видим, что, к сожалению, в этом участвуют ни какие-то маргинальные группы, а силы, которые представлены на правительственном уровне. То, что раньше было уделом маргиналов, сейчас становится правительственной политикой", - заявил руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

Польша в угоду нынешнему политическому фону, искусственно созданному сейчас вокруг России, данной ложью фактически оскверняет прах узников "Собибора", говорят историки. Хотя с Варшавой давно все понятно. Достаточно вспомнить закон о сносе советских памятников и многочисленные попытки переписать историю. Оболгать подвиг советских воинов, освобождавших их страну от фашистов. Но как Израиль мог оказаться в этой компании. Возможно, по ошибке. Потому как в самой стране и на политическом уровне, и на уровне ветеранских организаций исключение России назвали грубой ошибкой.

Позицию Израиля по данному вопросу в личной беседе с президентом России в среду еще раз подтвердил и премьер Биньямин Нетаньяху. Хотя ключевой темой переговоров в Сочи стала, конечно же, не реконструкция музея в лагере "Собибор", а Иран и Сирия, где, по словам министра обороны Шойгу, гражданская война наконец-то закончилась.

Александр Панюшкин, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".