На Серебренникова надели электронный браслет

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Режиссёр московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест до 19 октября. Такое решение принял в среду Басманный суд, поддержав ходатайство следствия. Режиссёра подозревают в хищении госсредств в особо крупном размере. На него надели электронный браслет. Защита уже заявила, что собирается обжаловать решение суда.

У входа в Басманный суд собираться стали задолго до начала заседания - коллеги Кирилла Серебренникова по цеху, актеры, которые были заняты в его постановках, и просто неравнодушные зрители. В итоге людей набралось столько, что тесные коридоры и зал заседаний Басманного суда вместить просто не смогли бы. Тогда занимать места стали прямо по обеим сторонам Каланчевской улицы, несмотря на предупреждения полицейских не выходить на проезжую часть и невзирая на спецтранспорт, передает "ТВ Центр".

Этого аншлага привыкший собирать полные театральные залы Кирилл Серебренников, судя по всему, не увидел. Из временного изолятора на Петровке, где он провел ночь после четырехчасового допроса, режиссера доставили на микроавтобусе к заднему крыльцу в сопровождении конвоя. Но на входе в зал заседаний все равно настигли крики поклонников.

Пока шли слушания, Серебренников оставался за решеткой - по этому громкому уголовному делу о хищении бюджетных средств, которое расследуют с конца мая, он проходит уже не как свидетель. Режиссеру предъявлено официальное обвинение - мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о 68 миллионах. По версии следствия, Серебренников с сообщниками, которые уже под арестом, присвоил часть тех денег, выделяемых Минкультом на развитие искусства. Схема, как подозревают, простая: сначала в ведомство подавали заявку с завышенными суммами, затем - фиктивные отчеты о расходах. Правда, именитые коллеги пока что отказываются в это верить.

"Когда говорят о крупном мошенничестве, в больших размерах, то мы уже должны видеть какие-то следы этих каких-то больших размеров. Следы эти не видны и не были видны. И не свойственны человеку, который работает круглые сутки - ежедневно, еженедельно, ежегодно", - рассказал режиссер, народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Сам Серебренников, впрочем, вины не признает. На суде он уверял, что во всех постановках занимался только творческой частью и якобы совсем не вникал в финансовую. Заявил, что "честный человек", и попросил его отпустить на свободу, потому что бежать никуда не собирается. Суд эти аргументы не принял - известно, что за рубежом у Серебренникова есть недвижимость и, более того, вид на жительство в Латвии. Не согласились отпустить режиссера и под солидный залог - внести любую сумму была готова Ирина Прохорова, известный литературовед и сестра миллиардера Михаила Прохорова. Не деньгами, но своим словом за режиссёра также поручились известные деятели культуры - Евгений Миронов, Константин Хабенский, Фёдор Бондачрук, Наталья Солженицына, Александр Калягин. На заседание они, правда, не пришли, зато прислали соответствующие обращения.

Сторона защиты уже заявила, что будет обжаловать решение Басманного суда, который согласился с ходатайством следствия поместить обвиняемого под домашний арест до 19 октября. На такой срок продлили предварительное расследование. Следствие считает, что, оставаясь на свободе, Серебренников может скрыть улики. Его продюсер и доверенное лицо Екатерина Воронова уже объявлена в розыск. Но актеры больше переживают за творческую судьбу режиссера.

Зато в Минкульте такое решение суда считают гуманным. Домой на Пречистенку режиссера доставили в сопровождении сотрудников ФСИН. В квартире на ногу Серебренникова надели специальный браслет, с помощью которого будут контролировать перемещения. Интернет и электронная почта - под запретом. Телефон - только для вызова экстренных служб. Общаться Серебренников теперь сможет только с близкими родственниками, адвокатом и следователем.

Борис Иванин, "ТВ Центр".