В Москве 24 августа объявлен "желтый" уровень опасности погоды

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В Москве в четверг объявлен "желтый" уровень опасности погоды. Причина в дожде, грозах и усилении ветра. Днем ожидается температура от 18 до 20 градусов.

"Желтый" уровень опасности погоды сохранится в Москве 24 августа из-за дождя, грозы и усиления ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

В ночь на четверг в столичном регионе ожидается температура от 14 до 16 градусов тепла. Местами пройдет дождь, прогремит гроза. Днем будет от 18 до 20 градусов. Дожди не прекратятся, местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В Гидрометцентре сообщили, что такая погода "потенциально опасна".

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