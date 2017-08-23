В Волгоградской области из-за пожарной опасности введен режим ЧС

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В Волгоградской области из-за сложной пожароопасной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В Волгоградской области из-за сложной пожароопасной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу администрации региона.

"Из-за сложной пожароопасной обстановки на всей территории Волгоградской области введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

Режим введен с 17:00 среды. Решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"Каждые 30 минут докладываем губернатору обстановку, о взаимодействии всех сил и средств, он держит ситуацию на контроле. На местах работают вице-губернаторы Александр Беляев и Александр Блошкин. Работа ведется на опережение: где есть угроза населенным пунктам организовано информирование, готовится транспорт, пункты временного размещения. Социальный блок — в готовности", - рассказал руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин.