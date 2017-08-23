Мединский назвал дело Серебренникова "печальной историей"

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Ситуация вокруг режиссера Кирилла Серебренникова "очень печальная", отметил глава Министерства культуры Владимир Мединский. По его словам, дело в отношении худрука "Гоголь-центра" точно не является заказным.

Глава Минкультуры России Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг Кирилла Серебренникова "очень печальной". Об этом сообщает ТАСС.

"Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать только одно - усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает", - отметил министр.

Также он подчеркнул, что дело в отношении режиссера не заказное. "Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Басманный суд столицы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве. Ему запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. Сам Серебренников заявил о своей невиновности и просил отпустить его.

Его обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах государство выделило для проекта "Платформа". 22 августа Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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