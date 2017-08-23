В Киев прибыл глава Пентагона Джеймс Мэттис

Теги: Политика сша минобороны украина пентагон

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с визитом в Киев. Глава Пентагона планирует присутствовать на параде в День независимости Украины в четверг. После этого у Мэттиса запланирована встреча с украинским президентом Петром Порошенко.

В международном аэропорту "Борисполь" в Киеве приземлился самолет с американской делегацией во главе с министром обороны Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

Мэттис планирует принять участие в параде по случаю Дня независимости Украины в четверг. После этого он намерен встретиться с украинским президентом Петром Порошенко.