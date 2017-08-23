ЛНР и ДНР заявили о готовности соблюдать перемирие в Донбассе

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Контактная группа, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили о готовности соблюдать перемирие с 25 августа. По словам спецпредставтеля ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика, стороны должны обеспечить доступ наблюдателей по всей Украине.

Трехсторонняя контактная группа, а также представители ЛНР и ДНР заявили о готовности придерживаться режима перемирия с полуночи 25 августа. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика.

"Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области в свете поддержки лидеров "нормандской четверки" от 22 августа подтверждает полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года с полуночи на 25 августа 2017 года", - сказал он.

По его словам, с целью соблюдения перемирия стороны должны предпринять все необходимые меры, чтобы предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ по всей территории Украины.

Как сообщило агентство "РИА Новости", представитель Минобороны ЛНР Андрей Марочко отметил, что луганская республика уже соблюдает условия перемирия. Он также выразил надежду, что нынешнее прекращение огня будет долгосрочным.

"Надеемся, что это перемирие продлится как можно дольше, в отличие от "хлебного перемирия", которое было нарушено украинскими силовиками через 35 минут после его объявления", - заявил Марочко.

В ночь на среду лидеры "Нормандской четверки" провели телефонные переговоры. Владимир Путин обсудил с канцлером Ангелой Меркель, президентами Эмманюэлем Макроном и Петром Порошенко ситуацию на юго-востоке Украины. Лидеры "четверки" поддержали прекращение огня в преддверии нового учебного года.