Посол США в России Теффт назвал себя "мистер Пельмени"

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Джон Теффт после своего ухода с поста посла США в России собирается все равно приезжать в нашу страну. По его словам, он очень любит русскую кухню. А любимым блюдом для него являются пельмени. Дипломат признался, что из-за этого он даже получил прозвище "Мистер пельмени".

Посол США в России Джон Теффт заявил, что очень полюбил русскую кухню. Из-за этого он даже получил прозвище "Мистер пельмени".

В интервью ТАСС он рассказал, что собирается вновь приезжать в Россию после ухода с поста главы американского диппредставительства. "Как сказал один мой знакомый, "в любом случае тебе нужно будет приехать поесть пельменей", - сказал он.

Хьюстон, у нас пельмени, -Теффт передал шифрограмму в центр. pic.twitter.com/qkh3aqZqzy — Макс ЧЕпай™ (@Maks___Official) 28 июля 2017 г.

Также Теффт признался, что во время одной из первых бесед с россиянами в соцсети "ВКонтакте" он упомянул о том, что очень любит это блюдо. "Это разлетелось по интернету, так что с тех пор, куда бы я ни поехал, местные жители писали мне про то, где у них можно поесть пельмени. Кажется, я стал "мистером Пельмени", - отметил дипломат.

Джон Теффт занимает свой пост с 2014 года. Он завершит свою работу в России в начале осени. На этом посту его сменит республиканец Джон Хантсман.