Полиция Дании раскрыла подробности дела об обезглавленной журналистке

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В Дании полиция расследует таинственную гибель шведской журналистки Ким Валль, которая пропала без вести в ночь на 11 августа. Её тело обнаружили в море накануне, личность подтвердили с помощью ДНК-теста. Последний раз Ким Валль видели, когда она отправилась на морскую прогулку на подводной лодке с популярным в Дании изобретателем Петером Мадсеном. На следующий день субмарина затонула, владельца лодки Мадсена удалось спасти, однако на борту больше никого не было.

Кадры - в духе модного ныне скандинавского детектива-нуара. Хмурое небо. Холодные воды Балтики. На пустынной набережной - лишь полицейские машины. И тело, точнее, туловище, без головы и конечностей, под белым покрывалом. Это юго-западная сторона датского острова Амагер, часть Копенгагена. Именно в этих окрестностях полторы недели искали исчезнувшую при таинственных обстоятельствах журналистку., передает "ТВ Центр". Нашли наконец.

"Пробы ДНК, взятые с расчески и зубной щетки Ким Валль, совпали с пробами из туловища. Без сомнения, это останки пропавшей журналистки. Кроме того, у нас есть совпадение со следами крови, обнаруженными на подводной лодке. Также мы нашли некий металлический предмет, прикрепленный к туловищу. Предположительно, он был необходим для того, чтобы тело опустилось на дно и оставалось там как можно дольше", - рассказал официальный представитель полиции Копенгагена Йенс Моллер.

За этой леденящей кровь историей напряженно следит полмира. В СМИ ее даже называют мистической. 10 августа внештатный корреспондент Guardian Ким Валль поднялась на борт самой большой частной подводной лодки в мире, чтобы сделать репортаж. На последнем в ее жизни снимке слева от девушки - единственный попутчик, владелец и разработчик судна Петер Мадсен.

Уже на следующий день после отправления капитан "Наутилуса" - так называлась подлодка - подал сигнал бедствия. На месте крушения оказалось местное рыболовецкое судно. Мадсена спасли. Но больше на борту никого не обнаружили. Сразу же возникли подозрения. Сначала в том, не намеренно ли владелец потопил свой корабль? Рыбаки видели, как он сначала спустился в отсек, после чего из подлодки вышла мощная струя воздуха. Она начала тонуть. Затем Мадсен спокойно поднялся на рубку и прыгнул в воду. Не терял самообладания и потом, уже на суше.

О пропаже Ким Валль в полицию первым сообщил ее парень. Петер Мадсен в ходе допроса сначала заявил, что девушку, целую и невредимую, высадил на пристани в Копенгагене. Потом вдруг изменил показания. В деле появились упоминания о неком инциденте на борту, в результате которого пассажирка погибла. А капитан сразу же похоронил ее в море.

Подробностей ждет вся Дания. Мадсен - национальный герой и знаменитость. Изобретатель-самоучка, построивший на собранные в интернете деньги три подлодки, а также несколько космических ракет, которые, впрочем, так и не взлетели. Эдакий скандинавский Илон Маск. Многочисленные телеэфиры с его участием давали рекордные рейтинги. Газеты писали о нем с восхищением. Авторы публиковали его биографии.

По делу об убийстве Ким Валль Петер Мадсен проходит в качестве подозреваемого. Основной следователи считают версию о том, что именно он убил журналистку, расчленил тело и избавился от него, а затем потопил подлодку, пытаясь скрыть улики. Если это будет доказано, останется один вопрос - зачем? Каковы мотивы столь тяжкого преступления у успешного, популярного и увлеченного своим делом человека? Разгадка, она же точка в этой громкой истории, по классике детективного жанра, точно будет. Нужно лишь дождаться финала.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".