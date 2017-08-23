Россия осудила решение Молдавии вынести на ГА ООН вопрос о войсках в Приднестровье

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона считает недружественным шагом вынесение Молдавией вопроса о выводе российских военных из Приднестровья на Генассамблее ООН. По его словам, вывод миротворцев не будет способствовать мирному процессу в регионе.

Россия считает недружественным шагом со стороны Молдавии вынесение вопроса о выводе российских военных их Приднестровья на Генассамблее ООН. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на российского постпреда при ООН Василия Небензю.

По словам дипломата, Генассамблея - неподходящая площадка для обсуждения данного вопроса. Небензя отметил, что вывод миротворцев из Приднестровья не будет способствовать мирному процессу в регионе.

"Конечно, это не будет способствовать мирному процессу, который был давно учрежден в формате "пять плюс два", - сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что решение Молдавии отражает разногласия между президентом и исполнительной ветвью власти в республике.