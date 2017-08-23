США могут вернуть россиянам возможность получать визы в регионах

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США могут возобновить выдачу виз россиянам в регионах и увеличить количество собеседований. Об этом заявил замглавы американского посольства в России Энтони Годфри. По его словам, произойти это может после 1 сентября.

Заместитель главы дипмиссии США в России Энтони Годфри отметил, что ограничения по выдаче виз россиянам в регионах могут быть временными. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я лично надеюсь, что эти новые процедуры будут временными", - сказал Годфри в интервью радио "Коммерсант FM".

Он добавил, что посольство в настоящий момент занимается выполнением требования российского МИД по сокращению личного состава до 455 человек. Годфри подчеркнул, что это предполагает большую работу, так как необходимо отправить "десятки и десятки американцев" за океан. А еще есть "сотни российских сотрудников посольства, с которыми мы должны закончить свои отношения".

"После 1 сентября с нашим новым коллективом, если можно так сказать, мы рассмотрим, насколько будет возможно увеличить число тех, с которыми мы можем организовать собеседования. И даже, если это возможно, возобновить выдачу виз в наших генконсульствах в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке. Но наше первое дело - это соблюдать требование, которое нам представило Министерство иностранных дел, то есть сократить личный состав нашего посольства до этого числа", - отметил дипломат.

С 23 августа США приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но правила будут новыми. В частности, собеседования можно будет проходить только в посольстве США в Москве.

Также в посольстве США напомнили, что граждане России могут обратиться для получения американской визы в любую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве.

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