Небензя осудил попадание россиян под санкции США против КНДР

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Попадание россиян в санкционный список США в отношении КНДР неправомерно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, этот очень недружественный шаг Вашингтона не придаст никакого позитива словам американской стороны о необходимости стабилизировать отношения с Москвой.

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал новые американские санкции против Северной Кореи, под действие которых попали четверо граждан России. "Мы, во-первых, осуждаем этот шаг, во-вторых, мы не считаем его правомерным и, в-третьих, мы не считаем, что это будет способствовать стабилизации и улучшению российско-американских отношений", - приводит его слова РИА Новости.

"Это очень недружественный шаг Соединенных Штатов, который, конечно, не придаст никакого позитива словам американской стороны о необходимости стабилизировать отношения с Россией", - подчеркнул дипломат.

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва уже готовит ответные меры в связи с попаданием россиян в санкционный список США в отношении КНДР. При этом дипломат выразил надежду, что Вашингтон осознает бесперспективность и пагубность проведения политики ограничительных мер.

22 августа американский Минфин принял решение ввести санкции против шести физических лиц. Среди них – четыре гражданина России. Причина – в контактах торгового характера с КНДР. Кроме того, в санкционный список внесены российская компания "Гефест-М" и фирмы из Китая, Намибии, а также Сингапура.

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