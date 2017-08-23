Экс-замглавы Минфина Алексашенко опроверг сообщения о своем задержании

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Российские СМИ 23 августа сообщили о задержании бывшего замглавы Минфина Сергея Алексашенко в аэропорту "Домодедово". Однако сам он позднее опроверг эту информацию в своем Twitter, отметив, что сейчас находится за границей.

Экс-замглавы Минфина России Сергей Алексашенко опроверг информацию о своем задержании в столичном аэропорту "Домодедово". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я не задержан. Меня не было в России в последние две недели", - отметил он.

Not arrested. I am out of Russia last two weeks https://t.co/zGIXR2sSSS — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 23 августа 2017 г.

Ранее в среду "Интерфакс" сообщил, что в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Согласно этим данным, бывшего замминистра финансов якобы уже задержали в аэропорту "Домодедово" при попытке вывезти государственные награды в США.

Сергей Алексашенко был замглавой Минфина с 1993 по 1995 год. В 1995-1998 годах он занимал должность заместителя председателя ЦБ России.