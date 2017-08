Экс-замглавы Минфина Алексашенко опроверг сообщения о своем задержании

Экс-замглавы Минфина России Сергей Алексашенко опроверг информацию о своем задержании в столичном аэропорту "Домодедово". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я не задержан. Меня не было в России в последние две недели", - отметил он.

Not arrested. I am out of Russia last two weeks https://t.co/zGIXR2sSSS