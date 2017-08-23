Из-за природных пожаров в Волгоградской области эвакуировали три детских лагеря

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Из-за масштабных природных пожаров в Волгоградской области эвакуировали три детских лагеря. Как сообщил пресс-секретарь губернатора региона, все социальные учреждения области с круглосуточным пребыванием переведены в повышенный режим готовности.

В Волгоградской области из-за природных пожаров эвакуировали три детских лагеря. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона.

"Из детского лагеря имени Гули Королевой Городищенского района детей организованно вывозят к местам проживания. Дети из оздоровительного лагеря "Лазурный" Иловлинского района размещены в пунктах временного размещения в школе, детском саду и больнице поселка Лог. Воспитанники оздоровительного лагеря "Кузнечик" Ольховского района размещены в местной гимназии", - сказал он.

Представитель главы региона отметил, что во всех пунктах размещения организовано горячее питание, а также все необходимое для детей. Эвакуация была произведена в связи с природными пожарами и ураганным ветром. По словам пресс-секретаря, все социальные учреждения Волгоградской области с круглосуточным пребыванием переведены в повышенный режим готовности.

Ранее по всей Волгоградской области из-за сложной пожароопасной обстановки был введен режим чрезвычайной ситуации.