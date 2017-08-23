Задержан виновник июльского крупного ДТП на Волоколамском шоссе

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Полиция задержала предполагаемого виновника крупного ДТП на Волоколамском шоссе, в результате которого пострадали четыре человека. По данным источника в правоохранительных органах, им оказался сын бывшего гендиректора МГТС и экс-президента МТС Михаила Смирнова.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника ДТП на Волоколамском шоссе, произошедшего в конце июля. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Авария произошла 25 июля. Водитель автомобиля Mercedes S500, устроив "шашки" на дороге, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Skoda Superb и Fiat Ducato, после чего врезался в автобус. Автомобиль нарушителя загорелся, сам водитель - скрылся с места происшествия. По факту ДТП возбудили уголовное дело. Виновник аварии был объявлен в федеральный розыск.

"Двадцать второго августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции водитель автомобиля Mercedes был задержан на улице Маршала Конева", - сообщили в МВД.

Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, речь идет о сыне бывшего гендиректора МГТС и экс-президента МТС Михаила Смирнова. В полиции 32-летнего Андрея Смирнова сфотографировали и дактилоскопировали.