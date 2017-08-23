Водитель автобуса пострадал в результате стрельбы в Москве

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Водитель автобуса в ходе дорожного конфликта на северо-западе Москвы пострадал в результате стрельбы из пневматического пистолета. В итоге он был госпитализирован. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

В результате дорожного конфликта на северо-западе Москвы пострадал водитель автобуса. Он получил ранение в результате стрельбы из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в районе дома №142 по Волоколамскому шоссе. Водитель автомобиля Opel произвел несколько выстрелов из пистолета в водителя автобуса. После этого он скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшего. Сотрудники полиции уже ведут розыск подозреваемого, передает ТАСС.