Водитель автобуса пострадал в результате стрельбы в Москве
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Водитель автобуса в ходе дорожного конфликта на северо-западе Москвы пострадал в результате стрельбы из пневматического пистолета. В итоге он был госпитализирован. Злоумышленник скрылся с места происшествия.
В результате дорожного конфликта на северо-западе Москвы пострадал водитель автобуса. Он получил ранение в результате стрельбы из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел в районе дома №142 по Волоколамскому шоссе. Водитель автомобиля Opel произвел несколько выстрелов из пистолета в водителя автобуса. После этого он скрылся с места происшествия.
Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшего. Сотрудники полиции уже ведут розыск подозреваемого, передает ТАСС.