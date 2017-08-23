В Судане найден мертвым посол России

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Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции в Хартуме. О том, что произошло, пока не сообщается. В МИД подтвердили информацию о кончине главы дипмиссии.

Посла России в Судане Миргаяса Ширинского нашли мертвым в своей резиденции в столице страны Хартуме.

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", - приводит РИА Новости заявление МИД России.

Соболезнования в связи со смертью Ширинского выразило министерство иностранных дел Судана. "Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами в различных сферах", - говорится в заявлении МИД североафриканской республики.

Миргаяс Ширинский скончался на 63-м году жизни.

С 1991 по 1993 годы Ширинский был советником-посланником посольства России в Йемене. После этого он занимал пост генерального консула России в Джидде в Саудовской Аравии.

С 2001 по 2002 год он был заместителем постпреда России при ЮНЕСКО, а с декабря 2002 года по декабрь 2006-го - заместителем директора Историко-документального департамента МИД России. С 20 декабря 2006 по 22 мая 2013-го он занимал пост посла России в Руанде.

Послом России в Судане он стал 27 декабря 2013 года.