СМИ: Трамп недоволен новыми санкциями против России
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Дональд Трамп в разговоре с двумя сенаторами выразил разочарование законопроектами, связанными с Россией. В частности, президент был недоволен документом об антироссийских санкциях и законопроектом о защите спецпрокурора по расследованию дела о так называемом "российском вмешательстве".
Президент США Дональд Трамп в частном разговоре с двумя сенаторами-республиканцами выразил свое разочарование связанными с Россией законопроектами. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на американское издание Politico.
По данным СМИ, Трамп был очень недоволен законопроектом об антироссийских санкциях. В разговоре с сенатором Бобом Коркером американский лидер назвал документ неконституционным и отметил, что он может навредить его работе в качестве президента.
Кроме того, Трамп обсуждал с сенатором Томом Тиллисом законопроект, который должен защитить спецпрокурора США по расследованию дела о так называемом "российском вмешательстве" Роберта Мюллера от любых попыток уволить его. Отмечается, что президент был крайне недоволен этой инициативой.
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