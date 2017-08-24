СМИ: Трамп недоволен новыми санкциями против России

Теги: Политика сша санкции трамп россия

Дональд Трамп в разговоре с двумя сенаторами выразил разочарование законопроектами, связанными с Россией. В частности, президент был недоволен документом об антироссийских санкциях и законопроектом о защите спецпрокурора по расследованию дела о так называемом "российском вмешательстве".

Президент США Дональд Трамп в частном разговоре с двумя сенаторами-республиканцами выразил свое разочарование связанными с Россией законопроектами. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на американское издание Politico.

По данным СМИ, Трамп был очень недоволен законопроектом об антироссийских санкциях. В разговоре с сенатором Бобом Коркером американский лидер назвал документ неконституционным и отметил, что он может навредить его работе в качестве президента.

Кроме того, Трамп обсуждал с сенатором Томом Тиллисом законопроект, который должен защитить спецпрокурора США по расследованию дела о так называемом "российском вмешательстве" Роберта Мюллера от любых попыток уволить его. Отмечается, что президент был крайне недоволен этой инициативой.

Читайте также:

В США выделили $1,8 млрд на разработку ядерных ракет нового поколения

Российские военные доставили лекарства в больницу сирийской Хамы

В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительных газовых баллонов

Трамп: Ким Чен Ын начал уважать США

Трамп раскритиковал конгресс за нежелание отгородиться от Мексики