В США выделили $1,8 млрд на разработку ядерных ракет нового поколения

Теги: В мире сша ракета военный

ВВС США заключили с компаниями Lockheed Martin и Raytheon контракты на 1,8 миллиарда долларов на разработку новых крылатых ракет с ядерными боеголовками. Они должны заменить нынешние ракеты AGM-86B. На теоретические разработки компаниям отведено 4,5 года. После этого Пентагон определит подрядчика для создания ракеты.

США вложили 1,8 миллиарда долларов в разработку новых ядерных крылатых ракет для самолетов, которые должны заменить стоящие на вооружении с 1980-х годов AGM-86B.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра военно-воздушных сил США Хизер Уилсон, подрядчиками выступили корпорации Lockheed Martin Corp и Raytheon Co. Каждая компания должна представить свою собственную концепцию новой ракеты. В течение четырех лет они будут вести параллельную разработку. После этого срока Пентагон выберет подрядчика.

Новые ракеты авиационного базирования, способные преодолевать вражескую систему ПРО и имеющие возможность оснащения ядерными боеголовками, должны быть готовы к 2030 году. Планируется, что армия США закупит около одной тысячи ракет нового поколения. Стоимость их приобретения оценивается в десять миллиардов долларов.

Новость о разработке новых крылатых ракет пришла на фоне разворачивающегося военного противостояния США и КНДР. 9 августа Северная Корея объявила о разработке плана нанесения предупредительного удара баллистическими ракетами по территории около острова Гуам в Тихом океане, принадлежащего США. Американцы в ответ заявили, что готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности своей территории.

Читайте также:

Небензя осудил попадание россиян под санкции США против КНДР

Трамп: Ким Чен Ын начал уважать США

КНДР готова нанести удар в ответ на провокации США и Южной Кореи

ООН сообщила о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию

КНДР напомнила США об уязвимости Гуама и Гавайев