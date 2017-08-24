МЧС отправило в Донбасс 68-ю колонну с гуманитарной помощью

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Очередная, уже 68-я колонна, колонна с гуманитарной помощью отправилась этим утром в Донбасс. В Донецк и Луганск доставят около 750 тонн помощи.

В четверг утром из Ростовской области отправилась очередная, 68-я колонна с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Автомобили везут учебники для школьников, детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское оборудование, всего около 750 тонн грузов. После прохождения госграницы, часть колонны направится в Донецк, а вторая - в Луганск.

С августа 2014 года конвои МЧС России доставили жителям ЛНР и ДНР почти 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.