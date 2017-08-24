Российские военные доставили лекарства в больницу сирийской Хамы

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили полтонны медикаментов в больницу сирийского города Хама. Кроме того, гумпомощь доставлена в расположенный севернее город Суран.

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Хама. Впервые конвой прибыл в город Суран, где еще в июле шли боевые действия, передает "ТВ Центр".

Это стало возможным благодаря созданию в районе зоны деэскалации. Жители получили две тонны продовольствия - это мука, рис и сахар. Кроме того, в больницу доставлены 500 килограммов медикаментов. Именно сюда поступают пациенты из ближайших лагерей беженцев и мирные жители, которые после введения режима прекращения огня могут покинуть территорию, подконтрольную боевикам вооруженной оппозиции и обратиться за медицинской помощью.

"Данная работа планировалась в течение двух недель, изучалась обстановка. Мы выяснили, что люди, пострадавшие в результате войны, поступают именно в эту клинику. Нами были подобраны препараты, растворы, антибиотики из расчета оказания помощи на три месяца", - сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Владимир Корзоватых.