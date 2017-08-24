В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительных газовых баллонов

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Полиция Нидерландов отменила концерт американской рок-группы Allah-Las в Роттердаме. Причиной стал припаркованный возле площадки фургон с испанскими номерами, внутри которого нашли газовые баллоны. Владелец машины задержан. На допросе он заявил, что баллоны предназначались для бытовых нужд.

Полиция Нидерландов отменила концерт в Роттердаме после обнаружения фургона с несколькими газовыми баллонами, который был припаркован у места проведения мероприятия. Ранее об угрозе терактов власти Голландии предупредила Испания, передает "ТВ Центр".

К концертному залу были стянуты спецподразделения полиции. Водителя задержали и сейчас допрашивают. У машины оказались испанские номера, и её хозяин - гражданин этой страны. По данным местных СМИ, мужчина был пьян и заявил, что газовые баллоны в автомобиле предназначались для бытовых нужд.

Как сообщили в полиции, задержанный не связан с террористами, устроившими атаки в Каталонии. Не делать поспешных выводов призвал и мэр Роттердама. Он заявил, что расследование установит истинные причины инцидента.