Жертвами тайфуна в Южном Китае стали 12 человек

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В результате удара мощного тайфуна в Южном Китае погибли не менее 12 человек, более 300 пострадали.

В Южном Китае жертвами мощного тайфуна "Хато" стали по меньшей мере 12 человек, еще около 300 пострадали. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Наибольшее число погибших - в Макао. Шквалистый ветер валил деревья и обрывал линии электропередачи. Почти два миллиона зданий остались без света. В результате удара стихии разрушены около 300 домов.

Тайфун парализовал и работу транспортной системы всего юга страны: было остановлено движение по нескольким высокоскоростным железнодорожным магистралям. Сильными волнами повреждены мосты и сооружения морских портов. В аэропортах отменены сотни рейсов. Сейчас циклон движется вглубь страны и ослабевает. Ущерб от тайфуна власти Китая уже оценили более чем в 800 миллионов долларов.