Россия не возобновит авиасообщение с Египтом до конца года

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Чартерные рейсы из России в Египет не будут возобновлены до конца 2017 года. Это связано с тем, что российские власти не уверены в безопасности египетских аэропортов. Эксперты из нашей страны отметили улучшение в обеспечении защиты пассажиров только в Каире.

Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом не будет возобновлено до конца этого года. Об этом сообщает газета "Известия".

"В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас все находится в процессе переговоров", - говорится в сообщении.

По данным издания, российские власти не уверены в безопасности египетских аэропортов. Эксперты из нашей страны отметили улучшение в обеспечении защиты пассажиров только в Каире.

При этом проверки аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха могут быть организованы только после признания, что Египет способен обеспечить безопасность полетов и готов к увеличению объемов перевозок.

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