Стала известна причина смерти российского посла в Судане

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Посол России в Судане Миргаяс Ширинский умер от сердечного приступа, об этом сообщили в российской дипмиссии. Ранее полиция Хартума не подтвердила версию покушения на дипломата. В бассейне, где умер Ширинский, не обнаружили отравляющих веществ.

Причиной смерти российского посла в Судане Миргаяса Ширинского стал сердецный приступ, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского дипломатического представительства в Хартуме Сергея Коняшина.

Он отметил, что в ближайшие дни решится вопрос об отправки тела посла в Россию.

Миргаяс Ширинский скончался в среду вечером во время плаванья в бассейне своей резиденции в Хартуме. Полиция Хартума исключила версию покушения на дипломата, криминалисты не нашли в воде отравляющих веществ.

С 1991 по 1993 годы Ширинский был советником-посланником посольства России в Йемене. После этого он занимал пост генерального консула России в Джидде в Саудовской Аравии.

С 2001 по 2002 год он был заместителем постпреда России при ЮНЕСКО, а с декабря 2002 года по декабрь 2006-го - заместителем директора Историко-документального департамента МИД России. С 20 декабря 2006 по 22 мая 2013-го он занимал пост посла России в Руанде.

Послом России в Судане он стал 27 декабря 2013 года.