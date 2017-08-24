Суд потребовал взыскать с "Системы" 136 млрд рублей по иску "Роснефти"

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Башкирский суд решил, что АФК "Система" должна выплатить "Роснефти" 136,3 миллиарда рублей - это на 34 миллиарда рублей меньше, чем планировала получить компания Игоря Сечина по иску за ущерб, причиненный "Башнефти" в 2014 году в ходе реорганизации. "Система" уже пообещала оспорить решение суда.

Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск компании "Роснефть" к АФК "Система" и постановил взыскать с компании более 136 миллиардов рублей за ущерб, который был нанесен "Башнефти" в ходе реорганизации. Кроме возмещения убытков, суд постановил взыскать в пользу "Роснефти" госпошлину.

Комментируя решение суда, представитель "Системы" Елена Демина сообщила, что компания будет оспаривать постановление. Представитель корпорации Сергей Копытов заявил, что "Система" уверена в свой правоте и рассчитывает выиграть спор в апелляционных и высших судах.

"Признав убытки "Башнефти" на сумму 136,3 миллиарда рублей, судья фактически поставила под сомнение законность таких стандартных корпоративных процедур, как подготовка к IPO, выкуп и погашение собственных акций", - цитирует РИА Новости Копытова.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что решение суда доказывает правоту позиции компании.

"Суд, несколько изменив оценку ущерба (снижен на 34 миллиарда рублей – прим. ред.), тем не менее признал в полной мере нашу правовую позицию. То есть те доказательства, которые были представлены суду истцом, судом приняты. Это важно. Никакой безупречной правовой позиции ответчиков продемонстрировано не было", - прокомментировал он.

В мае компания "Роснефть" подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с АФК "Система" и "Система-Инвест" 106,6 миллиарда рублей убытков, которые компания "Башнефть" понесла в результате реорганизации в 2014 году. Позднее сумма исковых требований с учетом разницы курсов валют была увеличена до 170,6 миллиарда рублей.

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