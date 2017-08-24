Госдеп назвал причину паузы в выдаче виз россиянам

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В Госдепартаменте США заявили, что временная приостановка выдачи американских неиммиграционных виз в России связана с тем, что в генконсульствах не хватает людей для оформления документов. Эти меры – не ответ на санкции, а результат действий Москвы, объяснили в Госдепе.

США утверждают, что приостановка выдачи американских неиммиграционных виз в России – это не ответные меры на сокращение Москвой дипперсонала, а всего лишь результат этих действий, передает ТАСС слова официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт.

Она пояснила, что из-за действий Москвы в генконсульствах сократился персонал, который занимался выдачей виз. В связи с этим прием заявлений от россиян временно приостановлен. В Госдепе подчеркнули, что первостепенная задача консульских работников – помощь и выдача виз американцам, а лишь затем идут прочие задачи.

Науэрт заверила, что в скором времени выдача виз в России возобновится, но процесс будет проходить медленней из-за отсутствия кадров.

В посольстве США напомнили, что граждане России могут обратиться для получения американской визы в любую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве.

С 23 августа в России приостановлена выдача неиммиграционных американских виз. С 1 сентября процедура возобновиться, но только в Москве. Ранее Москва заявила о сокращении штата американской дипмиссии до 455 человек.

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