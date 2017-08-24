Российские банки начнут распознавать клиентов по сетчатке глаза
Теги: Общество банк проверка втб
В российских банках планируют ввести систему распознавания клиентов по сетчатке глаза. В частности, в группе ВТБ подобный способ внедрят в 2018 году, а в Бинбанке – через два-три года. Кроме того, такую возможность изучают и в Тинькофф-банке.
Российские банки внедрят систему распознавания клиентов по сетчатке глаза. В частности, в группе ВТБ подобный способ введут в 2018 году, а в Бинбанке – в течение двух-трех лет. Также возможность проверки клиентов по сетчатке глаза изучает Тинькофф-банк. Об этом сообщает газета "Известия".
В группе ВТБ отметили, что распознавание людей по сетчатке глаза будет возможным в отделении банка, на некоторых моделях телефонов, в банкоматах и устройствах самообслуживания.
При этом в Бинбанке подчеркнули, что данный способ проверки можно использовать как дополнительную защиту при доступе клиента к сейфовой ячейке или при подтверждении крупных платежей.
В Тинькофф-банке также добавили, что идентификация по сетчатке глаза – наиболее точный и надежный метод проверки. Однако в организации считают, что это довольно сложно реализовать технически.
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