СМИ: Трамп намерен ограничить выдачу виз для четырех стран

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Администрация Трампа заявила о возможности визовых ограничений для граждан четырех стран, которые отказываются принимать лиц, выдворенных из США. О каких именно странах идет речь – неизвестно, однако с начала президентства Трампа среди депортированных лидируют страны Латинской Америки, в частности, Мексика.

Белый дом пригрозил ограничить выдачу виз гражданам четырех стран, которые отказываются сотрудничать с США в области депортации, сообщает телеканал Fox News.

Соответствующее заявление уже направлено в Госдепартамент. О каких именно четырех государствах идет речь – не известно. Однако министерство внутренней безопасности США пояснило, что ими могут оказаться те страны, власти которых отказываются принимать лиц, выдворенных из США, или затягивают процедуру приема.

С момента избрания Дональда Трампа президентом США, из страны выслали практически 167 тысяч иностранцев. На первом месте среди депортированных находятся страны Латинской Америки, в частности, Мексика (93 тысячи). Среди европейцев лидируют румыны – 193 человека, за ними идут испанцы – 117, британцы – 102 и россияне – 81.